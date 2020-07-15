Министр здравоохранения Мурашко встретится в главврачами больниц Екатеринбурга

В плане однодневного визита главы федерального министерства, которое имеется в распоряжении издания URA.RU, значатся несколько мероприятий: открытие референсного центра лучевой диагностики и терапии, совещание у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, а также встреча с главными врачами больниц Екатеринбурга.

Отмечается, что Михаил Мурашко впервые посетит Екатеринбург с момента назначения на пост министра здравоохранения России. Единственный из уральских регионов, которые посетил Мурашко в качестве главы Минздрава РФ — Тюменская область (визит состоялся в феврале).