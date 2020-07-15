Министр здравоохранения Мурашко встретится в главврачами больниц Екатеринбурга
В пятницу, 17 июля, Екатеринбург с рабочим визитом посетит министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщают источники URA.RU в правительстве Свердловской области.
В плане однодневного визита главы федерального министерства, которое имеется в распоряжении издания URA.RU, значатся несколько мероприятий: открытие референсного центра лучевой диагностики и терапии, совещание у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, а также встреча с главными врачами больниц Екатеринбурга.
Отмечается, что Михаил Мурашко впервые посетит Екатеринбург с момента назначения на пост министра здравоохранения России. Единственный из уральских регионов, которые посетил Мурашко в качестве главы Минздрава РФ — Тюменская область (визит состоялся в феврале).
Напомним, ранее Мурашко сообщал, что часть ограничений, которые были введены в России на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа, сохранятся до появления вакцины или лекарства от инфекции.