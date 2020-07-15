В Нижнем Тагиле передано в суд дело банды, оформившей фиктивных ДТП на 2,1 млн рублей

Следователи выяснили, что местная жительница организовала банду, которая занималась приобретением автомобилей и использованием их в инсценировках ДТП. Злоумышленники подыскивали водителей, которым предлагали за деньги принять участие в фиктивных авариях.

Предварительно подготовившись, участники преступной группы инсценировали ДТП и фотографировали место происшествия. Затем они обращались в ГИБДД. Для получения документов, которые передавали в страховую компанию для получения выплаты.