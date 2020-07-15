В Нижнем Тагиле за сутки зафиксировали еще 24 новых случая заболевания коронавирусом

По данным оперативного штаба Свердловской области по борьбе с коронавирусом, за сутки было поставлено 263 диагнозов COVID-19, 24 из которых — в Нижнем Тагиле, таким образом, за весь период в больницах муниципалитета коронавирусная инфекция нового типа была выявлена у 840 горожан.