В Нижнем Тагиле за сутки зафиксировали еще 24 новых случая заболевания коронавирусом
Сегодня, 13:06ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле за минувшие сутки зарегистрировано 24 новых случая заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
По данным оперативного штаба Свердловской области по борьбе с коронавирусом, за сутки было поставлено 263 диагнозов COVID-19, 24 из которых — в Нижнем Тагиле, таким образом, за весь период в больницах муниципалитета коронавирусная инфекция нового типа была выявлена у 840 горожан.
Напомним, что всего в регионе с начала пандемии официально подтвердились 16 645 новых случаев COVID-19.
По данным оперативного штаба на десятое июля, свердловским медикам удалось вылечить 10 614 пациентов, 291 из которых — за последние сутки.
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