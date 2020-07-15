В Свердловской области с начала лета утонули более 10 детей
Сегодня, 12:06ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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С начала лета в Свердловской области утонули 12 детей. В общей сложности на водоемах погибли 35 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
Как отмечают в ведомстве, такая статистика говорит о том, что жители не соблюдают правила нахождения на воде. Все погибшие отдыхали в неприспособленных местах для купания, а дети находились без присмотра взрослых.
Напомним, 13 июля в районе поселка Новоасбест со дна карьера спасатели достали тело мужчины. Кроме того, в Нижнем Тагиле за жизнь подростка борются медики. Девочка чуть не утонула во время купания в поселке Зональный.
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