ВКонтакте дарит пользователям три месяца музыки за рубль

Для этого нужно оформить её по ссылке: vk.com/offermusic#trialoffer. Предложение доступно для всех новых подписчиков музыкальной платформы ВКонтакте.

Подписка на музыку в VK позволяет слушать треки без рекламы, сколько угодно в фоновом режиме, а также офлайн — с помощью приложения BOOM. В единой музыкальной экосистеме Mail.ru Group сейчас свыше 3,5 млн активных подписчиков.

Ранее ВКонтакте представила новый формат музыкальных рекомендаций, которые основаны на интересах пользователей, их жанровых предпочтениях, истории прослушиваний и возможных музыкальных симпатиях.