Фото: Вконтакте
ВКонтакте дарит пользователям три месяца музыки за рубль
15 июля, 16:35Общество
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Пользователи VK смогут подключить трёхмесячную подписку за 1 рубль.
Для этого нужно оформить её по ссылке: vk.com/offermusic#trialoffer. Предложение доступно для всех новых подписчиков музыкальной платформы ВКонтакте.
Подписка на музыку в VK позволяет слушать треки без рекламы, сколько угодно в фоновом режиме, а также офлайн — с помощью приложения BOOM. В единой музыкальной экосистеме Mail.ru Group сейчас свыше 3,5 млн активных подписчиков.
Ранее ВКонтакте представила новый формат музыкальных рекомендаций, которые основаны на интересах пользователей, их жанровых предпочтениях, истории прослушиваний и возможных музыкальных симпатиях.
Также студенты могут оформить подписку на Музыку со скидкой 50%.
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