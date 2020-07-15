«Вопрос в вирусе»: в Екатеринбурге допустили перенос шествия «Бессмертного полка»

В больше степени это связано с коронавирусом. А сейчас еще и такое совпадение, что жара во многих регионах. Но в большей степени вопрос все же в вирусе — все-таки обеспечить социальное дистанцирование на шествии сложно, пояснил координатор «Бессмертного полка» в Екатеринбурге Валерий Басай.

Он уточнил, что решение будет принято завтра во время заседания федерального штаба акции.

Как известно, шествие «Бессмертного полка» всегда проводится 9 мая. В этом году пандемия коронавируса заставила вносить корректировки, так как были запрещены массовые мероприятия. Большинство из них были сокращены или перенесены. Само шествие было перенесено на 26 июля.

На данный момент обсуждается вопрос о том, чтобы перенести шествие на 2 сентября. Однако и в эту дату проведение остается под вопросом. Это будет зависеть от эпидемиологической обстановки.