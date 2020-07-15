Иногда ситуация требует защиты своих прав в порядке, регламентированном действующим законодательством. Юристы по защите прав потребителя, трудящиеся в компании «Юридический омбудсмен» – это слаженная команда, которая помогает гражданам, столкнувшимся с некачественным предложением, добиться справедливости в этом вопросе.

Компания находится в Екатеринбурге, сотрудничает с клиентами, находящимися в любом населенном пункте Свердловской области, в том числе, в Нижнем Тагиле. Потребители имеют возможность как самостоятельно посетить офис, так и договориться о выезде юрисконсультов по указанному адресу.

Перечень доступных услуг Защита прав потребителей ведется в нескольких направлениях. Часть юристов компании специализируются на товарах и услугах, другие – на недвижимости и вопросах долевого участия граждан в строительстве. Выбор эксперта для консультации осуществляется в зависимости от специфики проблемы, с которой обращается клиент.

Если речь идет о приобретении некачественного товара или получении некачественной услуги, специалисты по ЗПП помогают:

оформить документы на обмен или возврат продукции;

выстроить коммуникацию с реализатором или производителем, поставившим изделие;

установить факт нарушения поставщиком товара или услуги своих обязательств;

разобраться, как быть с навязанными услугами, как от них отказаться;

проверить возможность и осуществить по требованию клиента расторжение заключенного договора;

вернуть потраченные впустую деньги, получить неустойку;

подать иск о нанесении ущерба, морального вреда.

Когда проблема потребителя связана с инвестированием в строительство, могут предоставляться такие услуги юриста (https://ombudsman66.com/):

консультация по договорам долевого участия;

подача документов в суд, представительство в суде, досудебное разрешение споров;

коммуникация с застройщиком;

взыскание неустоек по договорам;

защита обманутых дольщиков.

Вероятность благополучного исхода дела, связанного с правами гражданина РФ в роли потребителя, существенно возрастает после привлечения опытных юристов. Подробности в видео.

Преимущества сотрудничества с «Юридическим омбудсменом» Коллектив опытных юристов, объединившийся для помощи населению в 2015 году, проявил себя наилучшим образом за годы совместной работы. Сегодня «Юридический омбудсмен» – одно из ведущих агентств Екатеринбурга, на счету которого свыше 10 000 дел. Основные выгоды сотрудничества с компанией:

профессионализм сотрудников;

универсальность обслуживания (работа со всеми категориями клиентов);

удобные варианты оплаты услуг;

программа лояльности для постоянных клиентов;

дотошность, скрупулезность юристов в процессе изучения дел, максимальное внимание к деталям;

нацеленность на результат.

Как записаться на консультацию Юристы работают с клиентами в Екатеринбурге по адресу: ул. Радищева, дом 33, офис 11. Связаться с ними в телефонном режиме можно по номеру: +7 (343) 224-33-11. Также есть возможность задать все интересующие вопросы онлайн, отправив сообщение на эмейл info@ombudsman66.com. Бесплатная консультация по защите прав потребителей всегда доступна на официальном сайте.