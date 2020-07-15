Жена кремлевского чиновника предложила переименовать Свердловскую область

Невозможно говорить о созидательной истории на Урале, не исключив момент разрыва исторического сознания: то, что Екатеринбург, замечательный уральский край, носят имя Свердлова, заявила Громова.

По ее мнению, необходимо сделать все, чтобы молодёжь гордилась историей своей страны. Также она отметила, что ходить по улицам, названным именами убийц, неприятно.

Также Громова предложила установить в Екатеринбурге памятник Петру Первому и Екатерине Первой.