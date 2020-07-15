Жена кремлевского чиновника предложила переименовать Свердловскую область
Сегодня, 20:14ОбществоФото: "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество"
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Супруга первого замглавы администрации президента России Анна Громова заявила, что Свердловская область не может носить имя революционера, сообщает РИА «Новости».
Невозможно говорить о созидательной истории на Урале, не исключив момент разрыва исторического сознания: то, что Екатеринбург, замечательный уральский край, носят имя Свердлова, заявила Громова.
По ее мнению, необходимо сделать все, чтобы молодёжь гордилась историей своей страны. Также она отметила, что ходить по улицам, названным именами убийц, неприятно.
Также Громова предложила установить в Екатеринбурге памятник Петру Первому и Екатерине Первой.
За переименование региона выступал эрцканцлер виртуального государства Романовская империя, политик и предприниматель Антон Баков. Он предлагал называть область Уралом, также видя противоречия в имени Свердлова.
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