4 врача и инженер: тагильчанам присвоены знаки отличия «За заслуги перед городом»

На заседании оргкомитета по подготовке к празднованию Дня города определены кандидатуры на представление к награждению знаком отличия «За заслуги перед городом Нижний Тагил». Большая часть из них — это медики.

Кандидатуры, достойные награждения знаком отличия за заслуги перед Нижним Тагилом, были определены путем голосования. Правом выдвижения кандидатур обладает глава Нижнего Тагила, местная дума, коллективы предприятий и организаций, а также общественные объединения. На рассмотрение членов оргкомитета были представлены 17 кандидатов, рассказали в пресс-службе городской администрации. По итогам голосования были определены пять человек, которые будут в 2021 году отмечены знаком отличия «За заслуги перед городом Нижний Тагил». Это главврач Городской инфекционной больницы Марина Холманских (29 голосов), главврач ГАУЗ СО «ГБ № 4» Константин Аникин (28 голосов), заведующий стационаром, врач-детский хирург Детской городской больницы Валерий Белов (25 голосов), главный инженер АО «Химический завод «Планта» Андрей Лунев (19 голосов), а также заместитель главного врача по медчасти Демидовской городской больницы Виктория Набока (18 голосов). В мэрии отметили, что за предыдущие 9 лет таким знаком отличия были награждены 43 тагильчанина. Напомним, состоялось голосование депутатов Нижнетагильской городской Думы по избранию почетных граждан города в 2021 году. По итогам тайного голосования почетными гражданами Нижнего Тагила избраны Владимир Антонов и Алла Пислегина. Владимир Антонов и Алла Пислегина избраны почетными гражданами Нижнего Тагила

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