“Квадра” с 2019 года поменяла 48 км теплосетей в Воронеже по концессии

Воронежский филиал ПАО “Квадра” взялся за реализацию инвестпроекта по ремонту системы теплоснабжения в областном центре. Работы, которые планирует проводить компания, помогут бюджету Воронежа каждый год экономить порядка 500 миллионов рублей.

За два года действия концессионного соглашения “Квадра” заменила 48 км теплосетей и выполнила ряд работ на муниципальных котельных и других тепловых объектах, а также проложила почти 4 км дополнительных линий циркуляции для жильцов 84 многоквартирных домов. Такие меры, принятые компанией, позволят жителям этих домов не сливать воду из крана, ожидая, когда температура воды станет оптимальной для использования, то есть горячей. Как сообщает kp.ru, осуществление вышеперечисленных работ обошлось “Квадре” в 11 миллионов рублей. Также стоит отметить, что в течение 2021 года линии также будут восстановлены еще в 11 жилых домах. Жители этих домов более 10 лет испытывают неудобства, так как им постоянно приходится ждать по несколько минут, пока вода в кранах прогреется до горячей после включения. Согласно действующим сейчас нормативам и правилам, температура подаваемой в краны жилых домов воды не должна быть ниже 60°. Однако на деле соблюдать такое правило подачи воды достаточно сложно: вода в тупиковой линии достаточно быстро становится холодной, поэтому ее приходится постоянно нагревать. Чтобы избежать этого, теплоэнергетики монтируют линии рециркуляции горячей воды, так как наличие в системе дополнительных труб помогает нагретой воде не остывать благодаря ее постоянной циркуляции. Работы по восстановлению линий рециркуляции будут постепенно проводиться в теплосетях города в течение 15 лет, предусмотренных концессионным соглашением, которое действует с 2019 года. Но руководство “Квадры” обещает, что постарается закончить данный цикл работ в более краткие сроки, чтобы избавить от бытовых неудобств и лишней переплаты за коммунальные услуги жителей Воронежа. По плану работ, которые необходимо будет реализовать в рамках концессии, тепломонтажники модернизируют систему работы 141 котельной МКП “Воронежтеплосеть”, 80 центральных тепловых объектов, а также 588 км теплосетей в однотрубном исчислении. В течение нескольких ближайших лет специалисты “Квадры” будут работать над снижением удельных расходов на выработку тепловой энергии на теплоисточниках и сокращением потери тепловой энергии в теплосетях на 1,5%. Среди целей, поставленных конкретно на этот год, воронежский филиал “Квадры” выделит 710 миллионов рублей на укладку 31,2 км новых труб взамен отслуживших свой срок в областном центре. Из этих средств 280 миллионов рублей компания инвестирует в модернизацию 18 км устаревших теплосетей. В рамках проведения летней кампании по модернизации теплосетей работники будут менять те участки трубопровода, чей срок службы уже превышает установленные нормативы. Для замены изношенных теплосетей применяются трубы со специальной пенополимерминеральной изоляцией, которая защищает трубы от коррозии и позволяет более эффективно удерживать тепло. Стоит отметить, что воронежский филиал “Квадры” вложит 3 миллиарда 650 миллионов рублей до конца срока реализации концессии в 2033 году. Финансирование инвестпрограммы компании будет проводиться за счет ее собственных ресурсов и привлечения заемных средств.

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