На 70-м году жизни скончался поэт и актер Петр Мамонов

Супруга и менеджер Ольга Мамонова сообщила ТАСС 15 июля о смерти мужа. В начале июля Петра Мамонова госпитализировали с коронавирусом, его доставили в больницу в Коммунарке в тяжелом состоянии. В возрасте 70 лет артист не справился с последствиями коронавирусной инфекции.