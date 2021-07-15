На 70-м году жизни скончался поэт и актер Петр Мамонов

Супруга и менеджер Ольга Мамонова сообщила ТАСС 15 июля о смерти мужа. В начале июля Петра Мамонова госпитализировали с коронавирусом, его доставили в больницу в Коммунарке в тяжелом состоянии. В возрасте 70 лет артист не справился с последствиями коронавирусной инфекции.
Пётр Николаевич Мамонов — русский рок-музыкант, актёр, поэт, радиоведущий. Был известен по музыкальной группе «Звуки Му» и исполнению главных ролей в фильмах «Такси блюз», «Остров», «Царь» и многих других. Родился 14 апреля 1951 года в Большом Каретном переулке города Москвы.
Пётр Мамонов был женат на бывшей артистке кордебалета Ольге. У супругов трое взрослых детей. Есть внуки.
Напомним, 5 июля ушел из жизни советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер Владимир Меньшов. Он также не справился с последствиями коронавирусной инфекции.