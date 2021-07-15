Найденный труп бизнесмена и «ковидные» рекорды. Итоги дня в Свердловской области

Тело пропавшего 12 июля 47-летнего бизнесмена из Екатеринбурга Сергея Кочергина, который отправился на велосипедную прогулку, было найдено в районе озера Шарташ в Екатеринбурге. Его обнаружил велосипедист, проезжавший рядом. Предварительно установлено, что смерть не носит криминального характера, тело направлено на экспертизу. По словам жены погибшего, у него не было проблем со здоровьем, конфликтов и долгов.
Роструд обязал работодателей отстранять сотрудников, непривитых от COVID-19 и не имеющих противопоказаний. В том числе и тех, кто работает удаленно. Дата, с которой работника могут отстранить, зависит от сроков проведения вакцинации в субъектах РФ. Вернуться обратно сотрудник сможет либо поставив прививку, либо после пандемии.
В Свердловской области за последние пять дней в третий раз обновлен рекорд по суточной заболеваемости COVID-19. С с 14 по 15 июля выявлено 484 случая. С начала пандемии инфекция диагностирована у 99 537 жителей региона. Общее число летальных случаев достигло 4 075 свердловчан, из них 17 скончались за минувшие сутки. Также за последние 24 часа из больниц выписано 447 пациентов, всего выздоровело 92 662 человека.
Огромные очереди образовались утром 15 июля на предполетном досмотре в аэропорту Кольцово. В руководстве пояснили, что это сезонное явление на время отпусков. Ситуацию с соблюдением прав пассажиров контролирует Уральская транспортная прокуратура. Из-за ремонта дорог в Екатеринбурге время поездки в аэропорт увеличилось. Возможно, будут пущены дополнительные поезда до Кольцово, чтобы пассажиры не опаздывали на борт.