Отстранять непривитых от COVID-19 сотрудников обязал работодателей Роструд

Роструд обязал работодателей отстранять непривитых от коронавируса сотрудников. Речь идет, в том числе, и о тех, кто работает удаленно.

Правила отстранения непривитых от COVID-19 сотрудников уточнили в Роструде. Документ направлен в ассоциацию НК «Объединение корпоративных юристов», сообщают «Известия». В письме говорится, что от работы без сохранения зарплаты могут отстранить непривитых от коронавируса сотрудников, если они отказываются от вакцинации, не имея при этом противопоказаний. При этом дата, с которой работника могут отстранить от работы, зависит от сроков проведения вакцинации в субъекте РФ. Согласно документу, те сотрудники, что работают удаленно, также не освобождаются от требований о вакцинации. Вернуть на службу сотрудника, отказавшегося от прививки, работодатель сможет лишь в том случае, если он все же примет участие в вакцинации, либо когда в стране закончится пандемия. Напомним, из-за коронавируса в Свердловской области в настоящее время недопустимо проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек. Это следует из постановлению главного санитарного врача региона. Массовые мероприятия с более чем 500 участниками ограничены в Свердловской области

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