Причину огромных очередей перед зоной досмотра объяснили в аэропорту Кольцово

В пресс-службе отметили, что ожидание в очереди составляло несколько минут, поэтому это не являлось сложностью в работе системы досмотра и не препятствовало попаданию пассажиров в зону ожидания.
Таковы объективные условия, характерные в утренние часы не только для любого российского аэропорта, но и для любого аэропорта мира,подчеркнули в пресс-службе.
Там заявили, что количество работающих линий досмотра определяется в зависимости от расписания и прогнозируемых нагрузок.
Также теперь ситуация с соблюдением прав пассажиров контролируется Уральской транспортной прокуратурой. Было установлено, что из-за ремонта путепровода на пересечении улицы Луганской и Объездной дороги время поездки из Екатеринбурга в аэропорт увеличилось. Были выявлены факты того, что из-за этого некоторые пассажиры не успели или опоздали на рейс, сообщает пресс-служба ведомства.
Теперь транспортная прокуратура решает вопрос об использовании альтернативных способов доставки пассажиров в аэропорт. Предлагается увеличить железнодорожные маршруты, чтобы снизить нагрузку на автомобильный транспорт.
Напомним, 14 июля пассажирка бросила своего кота в аэропорту Кольцово, так как его не пустили в самолет без билета, а приобретать его она не захотела. По данному инциденту Уральская транспортная прокуратура организовала проверку.