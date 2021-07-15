Причину огромных очередей перед зоной досмотра объяснили в аэропорту Кольцово

Столпотворение пассажиров, которое утром 15 июля произошло на предполетном досмотре, объяснили в Кольцово. Там заявили, что очереди — обычное сезонное явление во время периода отпусков.

В пресс-службе отметили, что ожидание в очереди составляло несколько минут, поэтому это не являлось сложностью в работе системы досмотра и не препятствовало попаданию пассажиров в зону ожидания. Таковы объективные условия, характерные в утренние часы не только для любого российского аэропорта, но и для любого аэропорта мира,подчеркнули в пресс-службе. Там заявили, что количество работающих линий досмотра определяется в зависимости от расписания и прогнозируемых нагрузок. Также теперь ситуация с соблюдением прав пассажиров контролируется Уральской транспортной прокуратурой. Было установлено, что из-за ремонта путепровода на пересечении улицы Луганской и Объездной дороги время поездки из Екатеринбурга в аэропорт увеличилось. Были выявлены факты того, что из-за этого некоторые пассажиры не успели или опоздали на рейс, сообщает пресс-служба ведомства. Теперь транспортная прокуратура решает вопрос об использовании альтернативных способов доставки пассажиров в аэропорт. Предлагается увеличить железнодорожные маршруты, чтобы снизить нагрузку на автомобильный транспорт. Напомним, 14 июля пассажирка бросила своего кота в аэропорту Кольцово, так как его не пустили в самолет без билета, а приобретать его она не захотела. По данному инциденту Уральская транспортная прокуратура организовала проверку. Причины недопуска кота на борт в аэропорту Кольцово выяснит прокуратура

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