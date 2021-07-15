Советские ливневые колодцы будут восстановлены на улице Калинина в Нижнем Тагиле

Это связано также с тем, что улица Калинина считается одной из наиболее проблемных на Вагонке. По словам начальника участка Игоря Рыбакова, во время ливней и паводков дорогу затапливает, поэтому два колодца не справляются со стихией.
Подняли документы, поняли, что там по газону идет основанная ливневая канализация. Начали копать. Глубже и глубже. Колоды были полностью закопаны, мы их почистили,отметил Игорь Рыбаков.
Теперь два восстановленных колодца, по мнению дорожников, помогут сократить потоки воды. Однако рабочие планирует раскопать еще один колодец, который расположен вблизи улицы Зари. Также предполагается создание искусственного водоотводного канала.
До ливней не было понимания, как вода себя поведет. Сейчас уложен один слой асфальтного покрытия, и после ливневых дождей мы определили. На основании этого дорога будет сделана по всем нормам и требованиям,объяснил «Тагил-ТВ» директор Гаджи Абдулов.
Улица Калинина ремонтируется в рамках нацпроекта БКАД. Стоимость капитального ремонта составляет 39 миллионов рублей.
Напомним, отремонтированная в 2020 году тагильская улица Шевченко в Тагилстроевском районе в июле текущего года оказалась вновь разрыта. Оказалось, что вскрывать дорожное полотно потребовалось для ремонта теплотрассы.