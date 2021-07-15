Спасатели завершили работы на подтопленной территории Свердловской области

Спасатели завершили аварийно-восстановительные работы на территории Свердловской области после затопления её во время паводков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

5 июля из-за сильных дождей в регионе размыло дамбу, в результате были подтоплены Горноуральский, Нижнесалдинский и Верхнесалдинский городские округа. По предварительным данным, повреждено порядка 250 жилых домов. В связи со стабилизацией обстановки и завершением работ группировка Специализированной пожарно-спасательной части Екатеринбурга в полном составе отправилась в пункт постоянной дислокации,сообщили в ведомстве. Во время пребывания спасателей в зоне ЧС был проведен мониторинг территории с помощью беспилотника. Было осуществлено 19 полетов, общая площадь которых составила 18 квадратных километров. В 57 домах специалисты откачали воду и просушили жилые помещения, также помогли убрать территорию от мусора и восстановили часть ограждений. Напомним, что режим ЧС объявлен в Горноуральском городском округе с 5 июля 2021 года. Режим действует в сёлах Николо-Павловское, Краснополье и в деревне Соседкова, которые пострадали от дождевого паводка больше других. Режим чрезвычайной ситуации объявили власти ГГО из-за затоплений после ливня

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