Спасатели завершили работы на подтопленной территории Свердловской области

5 июля из-за сильных дождей в регионе размыло дамбу, в результате были подтоплены Горноуральский, Нижнесалдинский и Верхнесалдинский городские округа. По предварительным данным, повреждено порядка 250 жилых домов.
В связи со стабилизацией обстановки и завершением работ группировка Специализированной пожарно-спасательной части Екатеринбурга в полном составе отправилась в пункт постоянной дислокации,сообщили в ведомстве.
Во время пребывания спасателей в зоне ЧС был проведен мониторинг территории с помощью беспилотника. Было осуществлено 19 полетов, общая площадь которых составила 18 квадратных километров.
В 57 домах специалисты откачали воду и просушили жилые помещения, также помогли убрать территорию от мусора и восстановили часть ограждений.
Напомним, что режим ЧС объявлен в Горноуральском городском округе с 5 июля 2021 года. Режим действует в сёлах Николо-Павловское, Краснополье и в деревне Соседкова, которые пострадали от дождевого паводка больше других.