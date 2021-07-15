Спасшую утопающих Дарью Агупову предложено наградить Орденом мужества посмертно

Наградить свердловчанку Дарью Агупову Орденом мужества посмертно за спасение утопающих людей главу региона попросил депутат ЗакСО Александр Ивачев. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.
Он отметил, что с просьбой отметить подвиг девушки, который в итоге стоил ей жизни, обратились коллеги и друзья Дарьи.
Мы были знакомы с Дарьей и вместе боролись за права родителей Екатеринбурга. Безумно жаль, что ее жизнь так трагически оборвалась, написал Ивачев.
По просьбе коллег и друзей Дарьи сегодня направил письма Губернатору и начальнику ГУ МЧС с просьбой наградить её орденом мужества посмертно, написал в Instagram Александр Ивачев.
Напомним, 36-летняя екатеринбурженка Дарья Агупова, которая в начале июля спасла из пруда тонущую женщину с маленьким ребенком, скончалась от полученных травм. Ее состояние резко ухудшилось после операции.