Строители моста через Тагильский пруд снова получили штраф

Суд Свердловской области рассмотрел третий по счёту иск муниципального казенного учреждения «Служба заказчика городского хозяйства» (СЗГХ) к ООО «Альмакоргруп». Фирма занималась строительством моста через Тагильский пруд. Чиновники требовали наказать компанию, которая игнорировала три предыдущих предписания.

Известно, что компания была обязана устранить недочеты в своей работе, выявленных ещё в ноябре 2020 по февраль 2021 года. Все предписания были оформлены компанией, которая следила за ходом работ на строительном объекте. В ноябре прошлого года во время стройки были выявлены 5 нарушений, компания ООО ИК «Масштаб» потребовала их устранения. Через несколько дней комиссия обнаружила, что не все нарушения были исправлены, а к старым ещё прибавились три новых нарушения. В январе и феврале проверки также выявили новые недочеты и вновь были составлены дополнительные акты. Несмотря на все замечания, строители не спешили устранять неполадки, а также не торопились платить штрафные санкции и тогда «Служба заказчика городского хозяйства» обратилась в суд и выиграла дело. Суд присудил фирму выплатить 300 тысяч за свои нарушения. В настоящее время сумма штрафных санкций, связанных с нарушением контрактных обязательств, достигла 1 миллиона 310 тысяч.

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