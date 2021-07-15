Строители моста через Тагильский пруд снова получили штраф

Известно, что компания была обязана устранить недочеты в своей работе, выявленных ещё в ноябре 2020 по февраль 2021 года. Все предписания были оформлены компанией, которая следила за ходом работ на строительном объекте.
В ноябре прошлого года во время стройки были выявлены 5 нарушений, компания ООО ИК «Масштаб» потребовала их устранения. Через несколько дней комиссия обнаружила, что не все нарушения были исправлены, а к старым ещё прибавились три новых нарушения.
В январе и феврале проверки также выявили новые недочеты и вновь были составлены дополнительные акты.
Несмотря на все замечания, строители не спешили устранять неполадки, а также не торопились платить штрафные санкции и тогда «Служба заказчика городского хозяйства» обратилась в суд и выиграла дело. Суд присудил фирму выплатить 300 тысяч за свои нарушения.
В настоящее время сумма штрафных санкций, связанных с нарушением контрактных обязательств, достигла 1 миллиона 310 тысяч.