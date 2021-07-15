Тагильчане выбрали для благоустройства территории в Висимо-Уткинске и Усть-Утке

Тагильчане выбрали для благоустройства территории в Висимо-Уткинске и Усть-Утке
Тагильчане выбрали для благоустройства территории в Висимо-Уткинске и Усть-Утке
Сегодня, 16:23ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Более четырех тысяч человек приняли участие в обсуждении благоустройства сельских общественных территорий в Нижнем Тагиле.

На сайте города горожанам было предложено высказаться по трем проектам: «Входная группа «Демидовская пристань» в Усть-Утке, набережная реки Межевая Утка в поселке Висимо-Уткинск и «Чащинский дворик», сообщает пресс-служба мэрии города.

В результате обсуждений больше всего люди поддержали общественные территории в поселке Висимо-Уткинск и деревне Усть-Утка. Также жители вносили свои предложения.

Висим — Висимо-Уткинск — Усть-Утка — один из лучших маршрутов по Уралу, который не развит с точки зрения туризма. Необходимо инвестировать средства в создание центров притяжения туризма,написала одна из участниц обсуждения.

Многие горожане внесли конкретные предложения, которые помогут улучшить каждый из проектов. В большинстве своем, сельчане хотели видеть игровые площадки, зеленые зоны с фонтанами, а также парковые скульптуры.

Теперь общественная комиссия с учетом всех предложений внесет поправки в представленные проекты, которые пройдут этап рейтингового голосования. Он и определит лидера.

Напомним, в поселке Висимо-Уткинск планируется обустройство смотровых площадок и террасы для зрителей. По проекту здесь также должны появиться места для отдыха, автостоянка, наружное освещение и площадки для размещения скульптур и объектов стационарной торговли.

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