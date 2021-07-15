Торги вторсырьем впервые организовал ПЦБК на цифровой площадке

Пермская целлюлозно-бумажная компания (ПЦБК) сделала закупку макулатуру марки МС-5Б с помощью электронной торговой площадки «ТЭК-Торг». Победителями первых торгов стали пермские ООО «УФПГ» и «Аверспак». Всего в торгах, организатором которых выступила ПЦБК, участвовали четыре организации.

Электронные торги вторичным сырьем были запущены в Пермском крае в марте 2021 года. В России регион первым начал проводить торги в данной сфере в таком формате. Сделки проходят на «ТЭК-Торг» — это «дочка» Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Процесс торгов организован по поручению главы региона Дмитрия Махонина, пишет properm.ru. Махонин отметил, что в регионе существует потенциал для биржевой торговли в сфере реализации вторсырья, а также в создании производственных площадок по утилизации отходов. Благодаря торгам удается построить эффективные цепочки переработки полезных фракций отходов, кроме того, предприятия, занимающиеся переработкой, получают возможность реализовать свою продукцию. Последние несколько лет ПЦБК удалось наладить переработку макулатуры в объеме 300 тысяч тонн, что составляет более 5% всей макулатуры страны. Вместо захоронения на мусорных полигонах макулатура получает вторую жизнь — из нее производят картон для гофроупаковку. Ежегодно это сохраняет до 6 млн кубометров лесов. Коммерческий директор ПЦБК Игорь Синицын отметил, что предприятие наладило механизм сбора макулатуры марки МС-5Б совместно с торговыми сетями, в которых образуется большое количество использованной упаковки из гофрокартона. Это позволило оперативно и эффективно организовать закупки через электронную торговую площадку. В настоящее время в России перерабатывают более 90% МС-5Б. По словам Синицына, ассоциация «Лига переработчиков макулатуры», в которую входит ПЦБК, внесла в это ощутимый вклад. В планах предприятия — дальнейшее использование электронной площадки «ТЭК-Торг», позволяющей участвовать в процессе представителям предприятий со всей России для покупки макулатуры. Текущая деятельность комбината включает в себя воплощение нескольких проектов, связанных с экологией. ПЦБК занимается популяризацией экологической культуры и модернизацией оборудования в соответствии с экостандартами. Например, в рамках проекта «Экодесант» для взрослых и детей проводят лекции и мастер-классы. Проект реализуется на федеральном уровне — практику переняли 12 регионов. Кроме того, важное направление деятельности компании — восстановление лесов на арендованных предприятием территориях.

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