В десятку лучших пляжей страны вошел нудистский пляж под Первоуральском

В десятку лучших пляжей страны вошел нудистский пляж под Первоуральском
В десятку лучших пляжей страны вошел нудистский пляж под Первоуральском
Сегодня, 10:15ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Нудистский пляж на Волчихинском водохранилище под Первоуральском вошел в десятку лучших мест по России, где можно купаться и загорать обнаженным.

Рейтинг составлялся специалистами сервиса Tvil.ru ко Дню нудистов, который отмечался 14 июля. По словам Сергея — одного из тех, кто следит за пляжем, пляж был открыт вдали от «моралиствующих представителей общества».

Мы стараемся держать свой пляж в чистоте. Не мусорим и убираем за собой! У нас самый чистый бесплатный пляж страны, в отличие от «текстильных полян»,рассказал Сергей.

Также там запрещается жарить шашлыки, распивать алкогольные напитки и громко слушать музыку, сообщает «КП-Екатеринбург». Данный пляж появился в 1990 году. Теперь на нем имеются информационные стенды, знаки и расписанные камни. Однако также пляж посещают и рыбаки.

В рейтинге лучших нудистских пляжей он занял шестое место:

  • Пляж в Коктебеле (Крым) — 22% голосов;
  • Пляж в Дивноморском (Геленджик) — 17% голосов;
  • Пляж в Лисьей бухте (Крым) — 14% голосов;
  • Пляж «Дюны» (Санкт-Петербург) — 10% голосов;
  • Пляж «Спутник» (Сочи) — 10% голосов;
  • Нудистский пляж на Волчихинском водохранилище — 9% голосов.

Напомним, в Нижнем Тагиле нет водоемов, соответствующих всем требованиям Роспотребнадзора. Однако это не стало проблемой: тагильчане проводят пляжный сезон на берегах загрязненных водоемов. Редакция TagilCity.ru провела рейд на берегу Тагильского пруда.

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