В десятку лучших пляжей страны вошел нудистский пляж под Первоуральском

Рейтинг составлялся специалистами сервиса Tvil.ru ко Дню нудистов, который отмечался 14 июля. По словам Сергея — одного из тех, кто следит за пляжем, пляж был открыт вдали от «моралиствующих представителей общества».
Мы стараемся держать свой пляж в чистоте. Не мусорим и убираем за собой! У нас самый чистый бесплатный пляж страны, в отличие от «текстильных полян»,рассказал Сергей.
Также там запрещается жарить шашлыки, распивать алкогольные напитки и громко слушать музыку, сообщает «КП-Екатеринбург». Данный пляж появился в 1990 году. Теперь на нем имеются информационные стенды, знаки и расписанные камни. Однако также пляж посещают и рыбаки.
В рейтинге лучших нудистских пляжей он занял шестое место:
Напомним, в Нижнем Тагиле нет водоемов, соответствующих всем требованиям Роспотребнадзора. Однако это не стало проблемой: тагильчане проводят пляжный сезон на берегах загрязненных водоемов. Редакция TagilCity.ru провела рейд на берегу Тагильского пруда.