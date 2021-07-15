В десятку лучших пляжей страны вошел нудистский пляж под Первоуральском

Нудистский пляж на Волчихинском водохранилище под Первоуральском вошел в десятку лучших мест по России, где можно купаться и загорать обнаженным.

Рейтинг составлялся специалистами сервиса Tvil.ru ко Дню нудистов, который отмечался 14 июля. По словам Сергея — одного из тех, кто следит за пляжем, пляж был открыт вдали от «моралиствующих представителей общества». Мы стараемся держать свой пляж в чистоте. Не мусорим и убираем за собой! У нас самый чистый бесплатный пляж страны, в отличие от «текстильных полян»,рассказал Сергей. Также там запрещается жарить шашлыки, распивать алкогольные напитки и громко слушать музыку, сообщает «КП-Екатеринбург». Данный пляж появился в 1990 году. Теперь на нем имеются информационные стенды, знаки и расписанные камни. Однако также пляж посещают и рыбаки. В рейтинге лучших нудистских пляжей он занял шестое место: Пляж в Коктебеле (Крым) — 22% голосов;

Пляж в Дивноморском (Геленджик) — 17% голосов;

Пляж в Лисьей бухте (Крым) — 14% голосов;

Пляж «Дюны» (Санкт-Петербург) — 10% голосов;

Пляж «Спутник» (Сочи) — 10% голосов;

Нудистский пляж на Волчихинском водохранилище — 9% голосов. Напомним, в Нижнем Тагиле нет водоемов, соответствующих всем требованиям Роспотребнадзора. Однако это не стало проблемой: тагильчане проводят пляжный сезон на берегах загрязненных водоемов. Редакция TagilCity.ru провела рейд на берегу Тагильского пруда. Искупаться с гельминтами: почему на опасных водоемах Нижнего Тагила аншлаги?

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter