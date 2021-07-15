В этом году «Квадра» заменит 20 километров трубопровода в Курске в рамках концессии

На сумму свыше 233,5 миллиона рублей обойдется замена в этом году примерно 20 километров трубопроводов в Курске. Работы выполнят специалисты Курского филиала ПАО «Квадра» в рамках концессионного соглашения, которое заключила в прошлом году компания с администрациями Курска и области.

Как сообщает kommersant.ru, сейчас идут работы на улицах Орловской, Веспремской и проспекте Дружбы. В Северо-Западном районе города специалисты «Квадры» обновят 2,726 тысячи метров квартальных теплосетей. Как говорит управляющий директор курского филиала «Квадры» Александр Воронин, сети на данных участках подверглись наиболее сильному износу. Между тем через них поступает тепло в 16 многоквартирных домов. Старые трубы меняются на новые в износостойкой изоляции. Они прослужат самое меньшее 40 лет. Замене также подлежат запорная арматура, неподвижные опоры и компенсаторы. Концессионное соглашение предусматривает, что компания за 15 лет модернизирует муниципальные объекты теплоснабжения. Инвестиции составят 1,9 миллиарда рублей без НДС. Большая часть - 1,4 миллиарда рублей - собственные и заемные средства компании, 300 миллионов рублей поступят из Фонда содействия реформированию ЖКХ, 100 миллионов рублей направят бюджеты Курска и области. Для «Квадры» это не первый опыт работы в рамках концессионного соглашения. В 2019 году она заключила аналогичное соглашение с правительством Воронежской области и администрацией Воронежа. За это время специалистами «Квадры» были заменены 48 километров ветхих теплосетей, проведена масштабная модернизация муниципальных котельных и теплопунктов. По соглашению с 2019 по 2033 год «Квадра” проведет работы на концессионных сетях Воронежа на сумму 3 миллиарда 650 миллионов рублей. Для этого компания привлечет собственные и заемные средства.

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