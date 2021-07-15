ВЭФ-2021 состоится 2-4 сентября во Владивостоке

Со 2 по 4 сентября во Владивостоке состоится шестой Восточный экономический форум, основной темой которого станут новые возможности Дальнего Востока в изменившемся мире. Председатель организационного комитета ВЭФ-2021 - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

По словам Трутнева, форум является одним из важных инструментов развития всего Дальнего Востока. “Его ключевая задача - привлечь инвесторов и получить обратную связь от бизнеса: насколько у нас получается создавать эффективные механизмы поддержки, какие меры еще необходимы для строительства новых предприятий, формирования новых мест, развития экономики регионов Дальнего Востока”, - пишет vostokmedia.com. Как подчеркнул Юрий Трутнев, благодаря форуму уже удалось привлечь на Дальний Восток свыше 2,6 тыс. инвестпроектов, 400 из которых уже работают и принесли в бюджет 1,8 трлн рублей. При этом они сформировали на Дальнем Востоке более 77 тыс. новых рабочих мест. Однако в связи с пандемией в 2020 г. форум пришлось отменить, что отрицательно сказалось на инвестиционном климате. “Мы надеемся, что в текущем году мероприятие состоится. Мы примем для этого все нужные меры, чтобы не допустить распространения инфекции. При этом из-за новых условий жизни изменилась и повестка Восточного экономического форума”, - сказал полпред президента РФ в ДФО. В текущем году в деловую программу входят четыре направления: “Экономика нового времени: что изменится и что сохранится”, “Дальний Восток - новые вызовы и возможности”, “Общая ответственность в изменившемся мире” и новый блок “Молодежный ВЭФ”, в рамках которого презентуют программу “Дальневосточный спецназ. Муравьев-Амурский 2030”. Кроме того, на форуме обсудят соцсети, молодежное предпринимательство, дальнейшее развитие финансового рынка, бизнес-образования и карьеры. По словам ответственного секретаря оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антона Кобякова, ВЭФ-2021 планируется провести как очно, так и онлайн в связи с пандемией. Но, подчеркнул Кобяков, это не должно стать препятствием для укрепления сотрудничества между государствами Азиатско-Тихоокеанского региона. Обсудят вопросы партнерства в торгово-экономической, научно-технической и инвестиционной отраслях. Кроме того, РФ проведет международные бизнес-диалоги с такими странами, как Корея, Китай, Индия, Европа, а также Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Организатор форума - Фонд Росконгресс, собирающий на свои мероприятия участников из более чем 200 государств. К экспертной работе каждый год привлекают свыше 5 тыс. экспертов как из России, как и из-за рубежа. Ежегодно мероприятия фонда освещают более 15 тыс. представителей СМИ.

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