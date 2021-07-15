Видео тагильского борца со сливом бензина стало вирусным в Tik Tok

Видео тагильского борца со сливом бензина стало вирусным в Tik Tok
Видео тагильского борца со сливом бензина стало вирусным в Tik Tok
Сегодня, 15:42ОбществоФото: скриншот с видео
Житель Нижнего Тагила, чтобы защитить свою машину от любителей халявного бензина, изобрёл необычный способ.

Тагильчанин смастерил необычное приспособление из железных уголков. Теперь, при наезде на него колёсом крышка бензобака закрывается и становится недоступной для воров.

Свой способ он продемонстрировал в TikTok и оно набрало более 2,2 миллионов просмотров.

Видео:соцсети

Жители Свердловской области стали чаще жаловаться на слив бензина из своих автомобилей после пандемии коронавируса. В социальных сетях и сообществах стали появляться видео с предприимчивыми людьми, которые пытаются поживиться бензином

Напомним, что в Нижнем Тагиле полиция начала проверку из-за нескольких подростков, которые пытались вскрыть автомобиль на улице Карла Либкнехта, 40.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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