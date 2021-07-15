Видео тагильского борца со сливом бензина стало вирусным в Tik Tok

Тагильчанин смастерил необычное приспособление из железных уголков. Теперь, при наезде на него колёсом крышка бензобака закрывается и становится недоступной для воров.
Свой способ он продемонстрировал в TikTok и оно набрало более 2,2 миллионов просмотров.
Жители Свердловской области стали чаще жаловаться на слив бензина из своих автомобилей после пандемии коронавируса. В социальных сетях и сообществах стали появляться видео с предприимчивыми людьми, которые пытаются поживиться бензином
Напомним, что в Нижнем Тагиле полиция начала проверку из-за нескольких подростков, которые пытались вскрыть автомобиль на улице Карла Либкнехта, 40.