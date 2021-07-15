Внутри мусоровоза загорелись отходы по дороге на полигон в Нижней Туре

Водитель мусоровоза вовремя заметил возгорание и успел выбрать безопасное место для выгрузки горящих отходов, которые ранее он забрал на контейнерной площадке у магазина «Светофор» в Нижней Туре на улице Декабристов.
Экипаж мусоровоза и сам автомобиль не пострадали. Если бы такая ситуация произошла внутри населенного пункта, с поиском безопасного места, где бы можно было выгрузить 30 кубометров горящего мусора, могли возникнуть сложности, прокомментировал исполнительный директор ООО «Компания «Рифей» Федор Потапов.
Регоператор напоминает жителям, что нельзя сжигать отходы внутри контейнеров и выкидывать в баки тлеющие предметы, а также золу.
Как отметили в пресс-службе компании, с начала года на севере Свердловской области сгорели 16 контейнеров. Из них 12 — в Нижнем Тагиле и 4 — в Краснотурьинске.
Напомним, еще 137 новых контейнерных площадок в Нижнем Тагиле и Гаринском, Новолялинском и Верхотурском городских округах, принял на обслуживание региональный оператор «Рифей» в 2021 году.