Внутри мусоровоза загорелись отходы по дороге на полигон в Нижней Туре

Экипаж мусоровоза и сам автомобиль не пострадали. Если бы такая ситуация произошла внутри населенного пункта, с поиском безопасного места, где бы можно было выгрузить 30 кубометров горящего мусора, могли возникнуть сложности, прокомментировал исполнительный директор ООО «Компания «Рифей» Федор Потапов.