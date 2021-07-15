Возможно, без салюта: в мэрии рассказали о праздновании Дня города в Нижнем Тагиле

Возможно, без салюта: в мэрии рассказали о праздновании Дня города в Нижнем Тагиле
Возможно, без салюта: в мэрии рассказали о праздновании Дня города в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:21ОбществоФото: pixabay.com
Несмотря на пандемию и введение все более жестких ограничительных мер из-за третьей волны коронавируса, в Нижнем Тагиле продолжается подготовка к празднованию Дня города. Как отметил мэр города, возможно тагильчанам все же придется обойтись без традиционного фейверка.

В администрации Нижнего Тагила состоялось заседание оргкомитета по подготовке к приближающемуся Дню города, сообщает пресс-служба мэрии.

Планируется, что празднование будет проходить на семи площадках, где состоятся различные развлекательные мероприятия.Предварительно они будут организованы в парке имени Бондина, на Лисьей горе, на набережной Тагильского пруда и на площадке за «Современником».

Сегодня мы готовимся к тем мероприятиям, которые были запланированы ранее и утверждены оргкомитетом. Но понимая, что эпидобстановка у нас не улучшается, готовимся с большой долей вероятности к тому, чтобы даже отменить салют, сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Он отметил, что решения касательно фейерверка будут приняты позже с учетом ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции.

Напомним, на прошедшем заседании оргкомитета по подготовке к празднованию Дня города определены кандидатуры на представление к награждению знаком отличия «За заслуги перед городом Нижний Тагил». Награда присуждена 5 тагильчанам — врачам и инженеру.

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Нижний Тагил
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