Возможно, без салюта: в мэрии рассказали о праздновании Дня города в Нижнем Тагиле

В администрации Нижнего Тагила состоялось заседание оргкомитета по подготовке к приближающемуся Дню города, сообщает пресс-служба мэрии.
Планируется, что празднование будет проходить на семи площадках, где состоятся различные развлекательные мероприятия.Предварительно они будут организованы в парке имени Бондина, на Лисьей горе, на набережной Тагильского пруда и на площадке за «Современником».
Сегодня мы готовимся к тем мероприятиям, которые были запланированы ранее и утверждены оргкомитетом. Но понимая, что эпидобстановка у нас не улучшается, готовимся с большой долей вероятности к тому, чтобы даже отменить салют, сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Он отметил, что решения касательно фейерверка будут приняты позже с учетом ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции.
Напомним, на прошедшем заседании оргкомитета по подготовке к празднованию Дня города определены кандидатуры на представление к награждению знаком отличия «За заслуги перед городом Нижний Тагил». Награда присуждена 5 тагильчанам — врачам и инженеру.