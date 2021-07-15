«ВСМПО-Ависма» предупредила о рассылке фейковых писем о выкупе акций

«ВСМПО-Ависма» предупредила о рассылке фейковых писем о выкупе акций
«ВСМПО-Ависма» предупредила о рассылке фейковых писем о выкупе акций
Сегодня, 14:45ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Неизвестные рассылают акционерам «ВСМПО-Ависма» в Верхней Салде письма с предупреждениями о грядущем изменении формы собственности корпорации и скором объявлении принудительного выкупа акций. Сама корпорация заявила, что предупреждения недостоверны.

Неизвестные используют схожие названия компаний, различные подписи и адреса. Граждан, которые получили похожие письма, компания призывает обращаться в ВСМПО или в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба компании.

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» официально заявляет, что никаких решений о принудительном выкупе акций компанией не принималось, говорится в релизе.

Отмечается, что также корпорация не планирует менять свою организационно-правовую форму и не предлагает акционерам передачу их акций третьим лицам.

Напомним, Россия не планирует останавливать титановое производство на «ВСМПО-Ависма», которое располагается в Верхней Салде. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

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