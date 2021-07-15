Встроенные рельсы найдены во время реконструкции моста на Циолковского в Тагиле

По словам заместителя директора службы заказчика городского хозяйства Николая Новикова, данная находка увеличила сроки бурения, однако подрядчик поставил две бурильные машины. Из-за этого удалось добиться сокращения сроков.
Да, это дополнительные расходы на транспортировку этих буровых, но если, я считаю, он оставил их две, то мы каким-то образом выйдем из этой ситуации,отметил Николай Новиков.
Он подчеркнул, что для бурильной машины нет проблемы преодолеть арматуру, однако вертикальные стержни все равно добавляют трудностей. Также Новиков отметил, что упущенные из-за работы железнодорожников дни будут наверстаны, сообщает ТК «Телекон».
Напомним, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал, что мост на улице Циолковского будет открыт 10 сентября. Сейчас на объекте ежедневно занято около 40 человек и 17 единиц техники.