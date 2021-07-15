Встроенные рельсы найдены во время реконструкции моста на Циолковского в Тагиле

Встроенные рельсы найдены во время реконструкции моста на Циолковского в Тагиле
Встроенные рельсы найдены во время реконструкции моста на Циолковского в Тагиле
Сегодня, 12:36ОбществоФото: скриншот сюжета ТК "Телекон"
Во время реконструкции моста на улице Циолковского в Нижнем Тагиле, при бурения скважин под сваи, строители обнаружили рельсы, которые вертикально вмурованы в бетон.

По словам заместителя директора службы заказчика городского хозяйства Николая Новикова, данная находка увеличила сроки бурения, однако подрядчик поставил две бурильные машины. Из-за этого удалось добиться сокращения сроков.

Да, это дополнительные расходы на транспортировку этих буровых, но если, я считаю, он оставил их две, то мы каким-то образом выйдем из этой ситуации,отметил Николай Новиков.

Он подчеркнул, что для бурильной машины нет проблемы преодолеть арматуру, однако вертикальные стержни все равно добавляют трудностей. Также Новиков отметил, что упущенные из-за работы железнодорожников дни будут наверстаны, сообщает ТК «Телекон».

Видео:ТК «Телекон»

Напомним, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал, что мост на улице Циолковского будет открыт 10 сентября. Сейчас на объекте ежедневно занято около 40 человек и 17 единиц техники.

Сюжеты:
Мост на ЦиолковскогоНижний Тагил
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