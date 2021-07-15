За финансирование терроризма житель ХМАО предстанет перед судом Екатеринбурга

Версия следствия гласит, что с января 2015 года по декабрь 2016 года мужчина передавал деньги жителю Дагестана, который воевал на стороне одной из террористических организаций против войск Сирийской Арабской Республики, сообщает Znak со ссылкой СКР. Отмечается, что обвиняемый был осведомлен о деятельности жителя Дагестана. Деньги он присылал на номера банковских карт.