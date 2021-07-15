За финансирование терроризма житель ХМАО предстанет перед судом Екатеринбурга

За финансирование терроризма житель ХМАО предстанет перед судом Екатеринбурга
За финансирование терроризма житель ХМАО предстанет перед судом Екатеринбурга
Сегодня, 14:09ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Житель Сургута обвиняется в финансировании терроризма. Уголовное дело передано в Центральный окружной военный суд Екатеринбурга.

Версия следствия гласит, что с января 2015 года по декабрь 2016 года мужчина передавал деньги жителю Дагестана, который воевал на стороне одной из террористических организаций против войск Сирийской Арабской Республики, сообщает Znak со ссылкой СКР. Отмечается, что обвиняемый был осведомлен о деятельности жителя Дагестана. Деньги он присылал на номера банковских карт.

Теперь житель ХМАО обвиняется по статье «Финансирование терроризма». В отношении жителя Дагестана, который получал деньги, также возбуждены уголовные дела по двум статьям: «Участие в деятельности террористической организации» и «Организация финансирования терроризма».

Напомним, гастарбайтеру из Таджикистана, приехавшему на заработки в Екатеринбург, грозит до пяти лет колонии за призыв к терроризму в Instagram.

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