За разбитый INFINITI екатеринбуржца 192 тысячи заплатят дорожные службы

ООО «ДорСтройЭксплуатация» выплатит жителю Екатеринбурга 192 тысячи рублей, так как он попал в ДТП из-за отсутствия предупреждающих знаков о ведущихся дорожных работ. Инцидент случился в августе 2020 года.

Мужчина ехал на автомобиле «INFINITI» по улице Индустрии в сторону улицы Коммунистической. На перекрёстке с улицы Восстания произошла авария, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. Как оказалось, на этом участке во время проведения дорожных работ было срезано дорожное полотно, но предупреждающих знаков не было. На проезжей части наблюдался вырез асфальтового покрытия, высотой не менее 9 сантиметров. У машины были механические повреждения. Эксперты в заключении написали, что стоимость ремонта автомобиля составила 170 300 рублей. Восемь тысяч мужчина заплатил за услуги по оценке ущерба. В муниципальном контракте было указано, что подрядчиком ремонтных работ являлось ООО «УралДорТехнологии», которое заключило соглашение субподряда с ООО «ДорСтройЭксплуатация». Пострадавший обратился с иском в Кировский районный суд Екатеринбурга с просьбой взыскать с ООО «УралДорТехнологии» и ООО «ДорСтройЭксплуатация» ущерб в размере 170 300 рублей. Суд первой инстанции признал ответчиком субподрядчика ООО «ДорСтройЭксплуатация». Определяя виновного в рассматриваемом ДТП, суд решил, что к аварии и её последствиям привели не только нарушения со стороны дорожных рабочих, не установивших предупреждающие знаки, но и самого истца. Как сообщил суду сам пострадавший, о том, что в том участке проводятся дорожные работы, он знал, но не принял нужные меры для того, чтобы авария была предотвращена. В пользу пострадавшего с ООО «ДорСтройЭксплуатация» суд постановил взыскать ущерб в размере 192 415 рублей. Не приняв такое решение, ООО «ДорСтройЭксплуатация» подал апелляцию в Свердловский областной суд. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, оставил без удовлетворения апелляционную жалобу ответчика. Напомним, в июне 2021 года бывшего директора завода «Урализолятор» признали виновным в сокрытии денежных средств организации и приговорили к наказанию в виде штрафа в размере 650 тысяч рублей. Житель Свердловской области взыскал с работодателя 700 тысяч за травму

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