Забравшийся на кран и кричавший «Тагил!» мужчина в Минске попал на видео

На место происшествия приехали спасатели и милиция, которые стали раскладывать куб жизни, сообщает Onliner.
По мнению одного из свидетелей, неизвестный пребывал в нетрезвом состоянии. Он выкрикивал фразы типа «Тагил!» и так далее.
В итоге мужчину удалось уговорить спуститься. В общей сложности на высоте 20-этажного дома он провёл не менее 30 минут.
Куб жизни не пригодился. Мужчина самостоятельно добрался до лестницы и спустился.
Напомним, 19 июня 2021 парень в Екатеринбурге залез на стрелу строительного крана, поспорив с друзьями на 100 тысяч рублей, что он сможет это сделать. В выполнении спора ему помогли его альпинистские навыки. Случилось это на стройке одного из жилых комплексов.