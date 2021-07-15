Забравшийся на кран и кричавший «Тагил!» мужчина в Минске попал на видео

Забравшийся на кран и кричавший «Тагил!» мужчина в Минске попал на видео
Забравшийся на кран и кричавший «Тагил!» мужчина в Минске попал на видео
Сегодня, 17:09ОбществоФото: Onliner
Неизвестный мужчина выполнял странные действия на стреле подъёмного крана в минской Грушёвке 14 июля 2021 года.

На место происшествия приехали спасатели и милиция, которые стали раскладывать куб жизни, сообщает Onliner.

По мнению одного из свидетелей, неизвестный пребывал в нетрезвом состоянии. Он выкрикивал фразы типа «Тагил!» и так далее.

Видео:Onliner Stock

В итоге мужчину удалось уговорить спуститься. В общей сложности на высоте 20-этажного дома он провёл не менее 30 минут.

Куб жизни не пригодился. Мужчина самостоятельно добрался до лестницы и спустился.

Напомним, 19 июня 2021 парень в Екатеринбурге залез на стрелу строительного крана, поспорив с друзьями на 100 тысяч рублей, что он сможет это сделать. В выполнении спора ему помогли его альпинистские навыки. Случилось это на стройке одного из жилых комплексов.

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