Забравшийся на кран и кричавший «Тагил!» мужчина в Минске попал на видео

Напомним, 19 июня 2021 парень в Екатеринбурге залез на стрелу строительного крана, поспорив с друзьями на 100 тысяч рублей, что он сможет это сделать. В выполнении спора ему помогли его альпинистские навыки. Случилось это на стройке одного из жилых комплексов.