Законопроект о штрафах за брошенных животных внесён в Госдуму

Поводом для принятия поправок в законопроект послужило недавнее происшествие с забытым в екатеринбургском аэропорту Кольцово котом.
Депутаты заявили, что недопустимо бросать своих животных и необходимо что-то менять в законе. В настоящее время действующее законодательство запрещает оставлять животных, не пристроив их новому хозяину или приют.
Напомним, что девушка, летевшая в Москву, бросила кота возле аэровокзала, так как без билета его в самолёт не пускали, а приобретать билет для него хозяйка не собиралась.