Законопроект о штрафах за брошенных животных внесён в Госдуму

В Государственную думу внесен законопроект о штрафах за брошенных питомцев. Если его примут, то за нарушение придется заплатить штраф в размере 30 тысяч.

Поводом для принятия поправок в законопроект послужило недавнее происшествие с забытым в екатеринбургском аэропорту Кольцово котом. Депутаты заявили, что недопустимо бросать своих животных и необходимо что-то менять в законе. В настоящее время действующее законодательство запрещает оставлять животных, не пристроив их новому хозяину или приют. Напомним, что девушка, летевшая в Москву, бросила кота возле аэровокзала, так как без билета его в самолёт не пускали, а приобретать билет для него хозяйка не собиралась. Не пустили в самолёт: пассажирка бросила своего кота в аэропорту Кольцово

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