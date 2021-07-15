Законопроект о штрафах за брошенных животных внесён в Госдуму

Законопроект о штрафах за брошенных животных внесён в Госдуму
Законопроект о штрафах за брошенных животных внесён в Госдуму
Сегодня, 14:09ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
В Государственную думу внесен законопроект о штрафах за брошенных питомцев. Если его примут, то за нарушение придется заплатить штраф в размере 30 тысяч.

Поводом для принятия поправок в законопроект послужило недавнее происшествие с забытым в екатеринбургском аэропорту Кольцово котом.

Депутаты заявили, что недопустимо бросать своих животных и необходимо что-то менять в законе. В настоящее время действующее законодательство запрещает оставлять животных, не пристроив их новому хозяину или приют.

Напомним, что девушка, летевшая в Москву, бросила кота возле аэровокзала, так как без билета его в самолёт не пускали, а приобретать билет для него хозяйка не собиралась.

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