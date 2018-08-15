23 заявления в полицию написаны на кандидатов в думу Екатеринбурга

Ещё 2 заявления были поданы в полицию Верхней Пышмы, а 1 – в Заречном. Среди поданных в правоохранительные органы заявлений избирательная комиссия Свердловской области отметила выдвиженца от КПРФ.

Кандидат в депутаты вместе с приятелем устроил дебош в ресторане японской кухни. На данный момент в его отношении составлен протокол об административном правонарушении.

По 15 обращениям проводится проверка в рамках кодекса об административных правонарушениях, по 4-м уже вынесены отказы в возбуждении дела, сообщает «Уралинформбюро».