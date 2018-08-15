Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
23 заявления в полицию написаны на кандидатов в думу Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Ddc457067c57b693c0ceb4edd97f95e9

23 заявления в полицию написаны на кандидатов в думу Екатеринбурга

Сегодня, 02:30Общество
Читайте
также
Госзакупки в Свердловской области: полевая кухня, дрова и сточные воды
День города-2018 в Нижнем Тагиле. Как это было?
Дожди, град и усиление ветра ожидаются в Нижнем Тагиле 14 и 15 августа