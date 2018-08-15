23 заявления в полицию написаны на кандидатов в думу Екатеринбурга

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На кандидатов, которые будут участвовать в сентябрьских выборах в городскую думу Екатеринбурга, написаны 23 заявления в полицию. По количеству заявлений лидирует столица Свердловской области – там их написали 20 штук.
Сюжеты: Екатеринбург
Ещё 2 заявления были поданы в полицию Верхней Пышмы, а 1 – в Заречном. Среди поданных в правоохранительные органы заявлений избирательная комиссия Свердловской области отметила выдвиженца от КПРФ.
Кандидат в депутаты вместе с приятелем устроил дебош в ресторане японской кухни. На данный момент в его отношении составлен протокол об административном правонарушении.
По 15 обращениям проводится проверка в рамках кодекса об административных правонарушениях, по 4-м уже вынесены отказы в возбуждении дела, сообщает «Уралинформбюро».
Напомним, выборы в городскую думу Екатеринбурга пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года. По итогам будут распределены 120 депутатских мандатов.
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