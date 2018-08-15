500 тысяч рублей выделены на замену канализационных люков в Нижнем Тагиле

Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика городского хозяйства» опубликовало аукцион на официальном сайте государственных закупок на замену канализационных люков.

Дата начала приема заявок – 14 августа 2018 года. Подать заявку можно в срок до 31 августа 2018 года.

Подрядчик будет определен 4 сентября 2018 года посредством электронного аукциона.

Работы должны быть выполнены в срок до 15 октября 2018 года.

Подрядчик должен будет выполнить следующие работы: разборка асфальтобетонных покрытий и оснований, разборка кирпичных горловин колодцев, кладка кирпичных горловин колодцев, установка люка, устройство оснований толщиной 30 см под тротуары из каменного щебня, устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из горячей мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 5 см, подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную с посевом газонов вручную.