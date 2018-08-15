500 тысяч рублей выделены на замену канализационных люков в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле проведут аварийный ремонт бесхозяйственных объектов водоснабжения и водоотведения. Для этих целей выделено 500 тысяч рублей из средств местного бюджета.
Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика городского хозяйства» опубликовало аукцион на официальном сайте государственных закупок на замену канализационных люков.
Дата начала приема заявок – 14 августа 2018 года. Подать заявку можно в срок до 31 августа 2018 года.
Подрядчик будет определен 4 сентября 2018 года посредством электронного аукциона.
Работы должны быть выполнены в срок до 15 октября 2018 года.
Подрядчик должен будет выполнить следующие работы: разборка асфальтобетонных покрытий и оснований, разборка кирпичных горловин колодцев, кладка кирпичных горловин колодцев, установка люка, устройство оснований толщиной 30 см под тротуары из каменного щебня, устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из горячей мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 5 см, подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную с посевом газонов вручную.
Погрузку и транспортировку мусора самосвалами также осуществляет подрядчик.