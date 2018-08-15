Эдуард Успенский умер в Москве от рака на 81-м году жизни

14 августа 2018 года в Москве умер писатель Эдуард Успенский. Автору таких произведений, как «Крокодил Гена и его друзья» и «Каникулы в Простоквашино», было 80 лет.
Об этом сообщил друг писателя, композитор Григорий Гладков.
Да, Эдуард Успенский скончался в своем доме от рака. Он долго от него лечился в Баден-Бадене. Это очень печально, сообщил Григорий Гладков.
Автор множества произведений для детей, сценарист Эдуард Успенский родился 22 декабря 1937 года в городе Егорьевск Московской области. Написанием стихов начал заниматься в старших классах школы, будучи студентом, продолжил занятия литературным творчеством.
Среди взрослых и детей писатель пользовался популярностью. В 1960-1970 гг. были опубликованы его произведения «Крокодил Гена и его друзья» (1966), «Вниз по волшебной реке» (1972), «Чебурашка и его друзья» (1970), «Наследство Бахрама» (1973), «Отпуск крокодила Гены» (1974), благодаря которым детский автор получил широкую известность.
В 1980-1990 гг. вышли книги «Каникулы в Простоквашино», «Дядя Федор, пес и кот», «Колобок идет по следу», «Разноцветная семейка», «Красная Рука, Черная Простыня, Зеленые Пальцы» и другие.
Кроме того, Эдуард Успенский выступал сценаристом мультипликационных фильмов о крокодиле Гене и его друзьях, о приключениях дяди Федора, кота Матроскина и пса Шарика в Простоквашино, мультсериала «Следствие ведут колобки».
Произведения писателя были переведены на 25 языков. Они популярны не только в России, но и за рубежом - в Голландии, Франции, Японии, Финляндии и США.