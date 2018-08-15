Электричество будет отключено с 15 по 17 августа в поселке Кирпичный

Отключение электроэнергии в поселке Кирпичный будет происходить из-за ремонтных работ, которые проводят «Тагилэнергосети». Будет сделана реконструкция сети и установка новой комплектной подстанции на линии электропередач, сообщает администрация Нижнего Тагила.