Электричество будет отключено с 15 по 17 августа в поселке Кирпичный

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С 15 по 17 августа в поселке Кирпичный в Нижнем Тагиле на семь часов будет ежедневно отключаться электричество.
Сюжеты: Нижний Тагил
Отключение электроэнергии в поселке Кирпичный будет происходить из-за ремонтных работ, которые проводят «Тагилэнергосети». Будет сделана реконструкция сети и установка новой комплектной подстанции на линии электропередач, сообщает администрация Нижнего Тагила.
Электричества не будет в домах по адресам:
- ул. Подгорная, 4-38, 3-57;
- ул. Краснознамённая, 1-5, 2-6, 11-13, 23, 27, 33, 35;
- ул. Некрасова, 29-49, 14-30;
- ул. Льва Толстого, 1-19, 2-24;
- ул. Кирпичная, 1, 2-6, 5, 10, 10а,б;
- ул. Свободы, 1, 2-16.
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