ГГМ и Вагонка в Нижнем Тагиле подготовлены к отключению холодной воды

Все социально значимые объекты в районах отключения и службы Нижнего Тагила были подготовлены к прекращению подачи холодной воды.

В роддомах и больницах будут работать дежурные бригады В Демидовской больнице и в родильном доме №1 будут находиться дежурные бригады, которые в случае необходимости примут рожениц. Также во все медучреждения организуют подвоз необходимого количества воды.

В Демидовской больнице будет находиться дежурная бригада на всякий случай, первый родильный дом — то же самое. Обговорили полностью вопрос о подвозе воды, весь необходимый объем, который нужен данным учреждениям, будет обеспечен,рассказал замглавы города по социальной политике Валерий Суров.

17 августа детские сады на Вагонке будут работать В пятницу, 17 августа, почти все детские сады в Дзержинском районе будут готовы принять детей. Однако родителей просят по возможности все же не приводить малышей в этот день в детсад. На ГГМ в пятницу будет работать один дежурный детский сад. Все ДУ будут также обеспечены необходимым количеством воды.

На Вагонке большая часть садиков будет работать, но мы работаем с родителями, чтобы по возможности в пятницу они детей не приводили. Полная картина будет ясна в четверг, какое количество детей будет в ДУ,отметил Валерий Суров.

ЕДДС и пресс-служба подготовлены к информированию горожан Все вопросы тагильчан, связанные с отключением холодной воды, будут направляться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Нижнего Тагила. Пресс-служба города также проводит информирование среди горожан, предприятий и организаций.

Все вопросы, связанные с остановкой работы гидроузла, должны поступать в ЕДДС, с ними это отработано. Помимо этого, подготовительная работа была проведена с пресс-службой города, чтобы они информировали тагильчан, предприятия и организации, которые попадают под отключение.рассказал начальник управления городским хозяйством Владимир Юрченко.