Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
ГГМ и Вагонка в Нижнем Тагиле подготовлены к отключению холодной воды
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
9c442731610be3e5f7641736

ГГМ и Вагонка в Нижнем Тагиле подготовлены к отключению холодной воды

Сегодня, 20:50Общество
Читайте
также
Госзакупки в Свердловской области: полевая кухня, дрова и сточные воды
День города-2018 в Нижнем Тагиле. Как это было?
Дожди, град и усиление ветра ожидаются в Нижнем Тагиле 14 и 15 августа