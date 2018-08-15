«Пошла отсюда»: водитель маршрутки нахамил тагильчанке на просьбу дать ей билет
Сегодня, 06:00Общество
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В Нижнем Тагиле водитель маршрутного такси №57 нахамил пожилой женщине в ответ на просьбу дать ей проездной билет.
Сюжеты: Нижний Тагил
Инцидент произошел 14 августа примерно в 17.00 на Вагонке. По словам дочери пожилой женщины, ее мать ехала на маршрутке №57, номер а138ом. Ей необходимо было выйти на остановке «Баня» на ул. Ильича.
Во время оплаты за проезд тагильчанка попросила у водителя проездной билет, необходимый ей для предоставления по месту работы, на что водитель нахамил ей и бросил билет в лицо.
Билет порвал, бросил матери в лицо со словами: «Пошла отсюда». Это было сказано матом, рассказала TagilCity.ru дочь женщины.
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