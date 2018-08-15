«Пошла отсюда»: водитель маршрутки нахамил тагильчанке на просьбу дать ей билет

Инцидент произошел 14 августа примерно в 17.00 на Вагонке. По словам дочери пожилой женщины, ее мать ехала на маршрутке №57, номер а138ом. Ей необходимо было выйти на остановке «Баня» на ул. Ильича.

Во время оплаты за проезд тагильчанка попросила у водителя проездной билет, необходимый ей для предоставления по месту работы, на что водитель нахамил ей и бросил билет в лицо.