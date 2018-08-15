Пропавшие по пути из Самары в Екатеринбург парни вернулись домой

Как выяснилось, Сергей Копорушкин, Роман Хасанов и Сергей Москалев все это время были в поселке Мурзинка, так как у них сломалась машина. Сейчас ребята вернулись домой в поселок Сарга Шалинского района.

Как рассказала мама Сергея Копорушкина, позвонить домой парни не смогли, так как один сотовый телефон они потеряли, а второй у них украли, пишет Е1.