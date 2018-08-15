Пропавшие по пути из Самары в Екатеринбург парни вернулись домой

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Трое 18-летних жителей Свердловской области, которые пропали по дороге из Самары в Екатеринбург, вернулись домой.
Как выяснилось, Сергей Копорушкин, Роман Хасанов и Сергей Москалев все это время были в поселке Мурзинка, так как у них сломалась машина. Сейчас ребята вернулись домой в поселок Сарга Шалинского района.
Как рассказала мама Сергея Копорушкина, позвонить домой парни не смогли, так как один сотовый телефон они потеряли, а второй у них украли, пишет Е1.
Извинялись за то, что подняли на уши родителей. Вчера я позвонила в полицию, сообщила, что они явились домой,рассказала Светлана Копорушкина.
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