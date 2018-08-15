Свердловский министр требует компенсацию за проведенные в СИЗО‍ полгода

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Свердловский министр экономики и территориального развития региона Александр Ковальчик требует компенсацию за шесть месяцев, проведенные в СИЗО.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: URA.RU
Арест Ковальчика состоялся в 2013 году, тогда он работал в МУП «Водоканал» директором. Ему инкриминировали злоупотребление должностными полномочиями за причиненный убыток в 21 миллион рублей.
Спустя полгода, проведенных в камере, мужчина был выпущен под подписку о невыезде. Позже, в 2015 году, его оправдали и реабилитировали. После оправдательного приговора Александр Ковальчик вернулся в МУП «Водоканал», а 26 декабря 2017 года его назначили министром экономики и территориального развития.
Защитник Ковальчика уверен, что министр может отсудить компенсацию за причиненный моральный и материальный ущерб. Интересно, что в качестве материального ущерба в данном случае подразумевается зарплата, которую руководитель не получил в период ареста.
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