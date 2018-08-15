Свердловский министр требует компенсацию за проведенные в СИЗО‍ полгода

Арест Ковальчика состоялся в 2013 году, тогда он работал в МУП «Водоканал» директором. Ему инкриминировали злоупотребление должностными полномочиями за причиненный убыток в 21 миллион рублей.

Спустя полгода, проведенных в камере, мужчина был выпущен под подписку о невыезде. Позже, в 2015 году, его оправдали и реабилитировали. После оправдательного приговора Александр Ковальчик вернулся в МУП «Водоканал», а 26 декабря 2017 года его назначили министром экономики и территориального развития.