Тагильчане поделились проблемами с врио главы города в личной беседе

Обращения жителей города касались водоснабжения улиц на Гальяно-горбуновском массиве, сроков обеспечения сотрудников третьей городской больницы жильём, скопления воды у трамвайных путей на перекрёстке Металлургов-Шевченко и уборки мусора в городе.

Как сообщает «Тагил-ТВ», все проблемные вопросы, поднятые на приёме, взяты под контроль, по некоторым в ближайшее время уже будут отданы соответствующие распоряжения.