Тагильчане поделились проблемами с врио главы города в личной беседе

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На прошедшем открытом приёме у врио главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева жители города рассказали о проблемах, которые беспокоят их уже длительное время. Каждое обращение было взято под контроль городской администрации и лично Владислава Юрьевича.
Сюжеты: Нижний Тагил
15 августа врио главы города Владислав Пинаев провёл приём граждан по личным вопросам.
Обращения жителей города касались водоснабжения улиц на Гальяно-горбуновском массиве, сроков обеспечения сотрудников третьей городской больницы жильём, скопления воды у трамвайных путей на перекрёстке Металлургов-Шевченко и уборки мусора в городе.
Видео
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Видео: «Тагил-ТВ»
Как сообщает «Тагил-ТВ», все проблемные вопросы, поднятые на приёме, взяты под контроль, по некоторым в ближайшее время уже будут отданы соответствующие распоряжения.
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