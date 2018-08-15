Тагильский пенсионный фонд требовал от Центра Тетюхина более миллиона рублей выплат

Сам Владислав Тетюхин, а также еще три работника отказались от оплаты труда, поэтому отчисления делать было не из чего. В течение года они получали минимальный заработок. В Пенсионном фонде посчитали, что это уклонение от выплат.

В 2016 году решение УКЛРЦ было обжаловано, а Арбитраж встал на сторону центра. ПФ, не согласившись с решением суда, обратился в кассационную инстанцию. Однако там судебный процесс был остановлен, что не позволило фонду дойти до Верховного суда. В 2017 году центр подал в суд на ПФ и потребовал вернуть 126 тысяч рублей «на сумму излишне взысканных страховых взносов». УКЛРЦ это дело выиграл.