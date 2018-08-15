Участковый из Екатеринбурга незаконно приобрела наркотики за биткоины

19 мая 2018 года, согласно материалам уголовного дела, действующий сотрудник полиции города Екатеринбурга Мария Симцова приобрела через сеть Интернет наркотическое вещество. Оплату продавцу она осуществила в биткоинах на сумму, эквивалентную 1 тыс. 650 рублям.

Забрав наркотик из тайника в этот же день, участковый уполномоченный употребила часть, а остальное спрятала в бардачке автомобиля, где вещество обнаружили сотрудники полиции. Согласно данным экспертизы, у Симцовой изъяли наркотическое средство мефедрон массой 0,81 грамма. 22 мая женщину уволили из полиции.