Хозяйка базы отдыха в Екатеринбурге прокомментировала эвакуацию автомобиля за долги

Татьяна Худякова пояснила, что два автомобиля — ее и супруга — были арестованы из-за конфликта с директором Шарташского лесопарка Артуром Зиганшиным.

В течение года я испытываю давление на свой семейный бизнес. У меня нет никаких долгов, нет никакого исполнительного производства, а сегодня приехали и забрали мое имущество,сказала Татьяна Худякова.

Женщина подчеркнула, что руководство лесопарка весь год инициирует проверки базы отдыха надзорными органами. В прошлом году база отдыха «Карасики» была наказана за размещение на территории парка незаконного кафе с беседками. Сумма штрафа составила 300 тысяч рублей.