Хозяйка базы отдыха в Екатеринбурге прокомментировала эвакуацию автомобиля за долги
Сегодня, 09:17ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге хозяйка базы отдыха «Карасики» лишилась автомобиля из-за долга в четыре миллиона рублей. Женщина прокомментировала порталу Е1 сложившуюся ситуацию.
Сюжеты: Екатеринбург
Татьяна Худякова пояснила, что два автомобиля — ее и супруга — были арестованы из-за конфликта с директором Шарташского лесопарка Артуром Зиганшиным.
В течение года я испытываю давление на свой семейный бизнес. У меня нет никаких долгов, нет никакого исполнительного производства, а сегодня приехали и забрали мое имущество,сказала Татьяна Худякова.
Женщина подчеркнула, что руководство лесопарка весь год инициирует проверки базы отдыха надзорными органами. В прошлом году база отдыха «Карасики» была наказана за размещение на территории парка незаконного кафе с беседками. Сумма штрафа составила 300 тысяч рублей.
По данным Е1, у Худяковой действительно нет долга в четыре миллиона рублей, однако долга на такую суму есть у ее супруга.
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