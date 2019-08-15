Мэр Серова ответил жителям аварийных домов на их требования

Василий Сизиков рассказал, что дом на улице Ключевой, 9 включён в региональную программу капитального ремонта на 2021 год. Усугубляет ситуацию тот факт, что у многих жильцов имеются долги за коммуналку, а некоторые из них до сих пор проживают в здании по договорам социального найма.

Что касается общежития на Белореченской, 7, то у жильцов полузаброшенного дома чиновники готовы выкупить комнаты по оценочной стоимости с переездом в маневренный муниципальный жилфонд. На это согласились девять семей из 16, свои деньги они получат в 2019 году. Другие жильцы считают, что предлагаемые квартиры не лучше тех, в которых они сейчас проживают. Само здание пойдёт под снос не раньше 2021 года, отметил глава Серова.

Напомним, что сутками ранее жильцы дома на Белореченской, 7 получили от мэра письмо с предписанием снести ветхое здание за свой счет до 31 января 2020 года. В противном случае весь имущественный комплекс будет изъят в муниципальную собственность. До этого жильцам отключили электричество за долги.