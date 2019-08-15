На Урале Общественная палата предлагает ужесточить наказание за домашнее насилие

Специалисты отметили, что эта тема перестала быть стыдной, и потерпевшие стали чаще заявлять о насилии.

Участники слушаний также отметили, что существующее наказание за домашнее насилие следовало бы ужесточить. Сейчас административное наказание предусматривает штраф в размере от пяти до 30 тысяч рублей, до 15 суток ареста либо 120 часов общественных работ.