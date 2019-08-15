На Урале Общественная палата предлагает ужесточить наказание за домашнее насилие
Сегодня, 20:05ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Общественная палата Среднего Урала провела слушания по проблеме домашнего насилия. Участники слушаний сошлись во мнении, что в настоящее время жертвы домашнего насилия стали все чаще заявлять о побоях, пишет «Облгазета».
Специалисты отметили, что эта тема перестала быть стыдной, и потерпевшие стали чаще заявлять о насилии.
Участники слушаний также отметили, что существующее наказание за домашнее насилие следовало бы ужесточить. Сейчас административное наказание предусматривает штраф в размере от пяти до 30 тысяч рублей, до 15 суток ареста либо 120 часов общественных работ.
По мнению участников встречи, наказание стоит увеличить в два раза, как и срок обязательных работ.
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