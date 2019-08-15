На Урале после пожара в колонии возбуждено уголовное дело

Уральская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях провела проверку после пожара в ИК, в результате которого сгорели несколько административных зданий, общежитие для осужденных и котельная. При пожаре никто не пострадал, заключенные переведены в другие исправительные учреждения.