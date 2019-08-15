На Урале после пожара в колонии возбуждено уголовное дело
Сегодня, 18:16ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Уголовное дело по статье «Халатность» возбуждено после пожара в свердловской ИК-8, произошедшего 8 июня 2019 года, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Уральская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях провела проверку после пожара в ИК, в результате которого сгорели несколько административных зданий, общежитие для осужденных и котельная. При пожаре никто не пострадал, заключенные переведены в другие исправительные учреждения.
В ходе прокурорской проверки установлено, что помещения ФКУ ИК-8 не оборудованы системой оповещения о возгорании. В адрес начальника колонии вынесено представление, в отношении юрлица возбуждено дело об административном правонарушении, в суд направлен иск к колонии с требованием об устранении нарушений законодательства. Помимо этого, по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело.
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