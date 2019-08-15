СК возбудил уголовное дело после экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний»
Сегодня, 11:09ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта» возбуждено после жесткой посадки самолета «Уральских авиалиний» в Подмосковье, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
В настоящий момент на месте работает следственно-оперативная группа. Инцидент произошел утром 15 августа, устанавливаются все обстоятельства ЧП. По предварительной информации, у самолета загорелись оба двигателя из-за попадания в них птиц.
На борту находились 226 пассажиров, четверо из них госпитализированы.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей