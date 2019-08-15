Тагильчанка лишилась 70 тысяч рублей при покупке шубы через интернет

В 2016 году тагильчанка через интернет подыскивала себе новую шубу и наткнулась на страницу в соцсети, где предлагались меховые изделия. Женщина подобрала себе модель и вступила в переписку с продавцом. Тагильчанку не смутило, что девушка-продавец потребовала 100% предоплату. Женщина перевела деньги на указанную банковскую карту. За шубу она заплатила 70,6 тысячи рублей. Однако товар она не получила.

Некоторое время продавец вела с жительницей Нижнего Тагила переписку, а затем удалила страницу. Потерпевшая обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сотрудники полиции установили, что указанные на странице реквизиты принадлежат жителям Кургана. Девушка и молодой человек, владельцы счетов, уверяли, что потеряли свои банковские карты. Позже девушка призналась, что продала карту третьему лицу за тысячу рублей, так как ей срочно нужны были деньги.

В поисках подозреваемого сотрудники полиции объехали несколько городов, однако выйти на его след не удавалось. Однако позже 28-летний подозреваемый сам вышел на связь. Он сообщил, что устал прятаться.

По данным старшего следователя следственной части следственного управления МУ МВД России «Нижнетагильское» майора юстиции Натальи Парамыгиной, мужчине предъявлено обвинение. Он добровольно вернул тагильчанке деньги, а также компенсировал причиненные неудобства.