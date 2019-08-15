Умер народный артист Валентин Воронин

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В Екатеринбурге в возрасте 78 лет скончался народный артист РСФСР Валентин Воронин, сообщил на официальном сайте Свердловский академический театр драмы. Прощание с актером состоится 16 августа.
Валентин Воронин с 1967 года служил в Свердловском театре драмы, где сыграл около сотни ролей. В 1973 году он получил звание заслуженного артиста РСФСР, а в 1983 — народного. Также Ворони был номинирован на театральную премию «Золотая маска».
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