Умер народный артист Валентин Воронин

Валентин Воронин с 1967 года служил в Свердловском театре драмы, где сыграл около сотни ролей. В 1973 году он получил звание заслуженного артиста РСФСР, а в 1983 — народного. Также Ворони был номинирован на театральную премию «Золотая маска».